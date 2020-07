Nach Einbruch in Aschaffenburger Optikergeschäft werden Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter schlug am Mittwochmorgen, gegen 04.00 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Optikergeschäftes in der Herstallstraße ein. Der Täter verschaffte sich so Zutritt zu den Verkaufsräumen und entwendete eine Vielzahl der dort ausgestellten Brillen. Der Beuteschaden liegt in einem fünfstelligen Bereich. Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Das rabiate Vorgehen nahmen Anwohner des Geschäftes wahr und konnten erste Hinweise zu dem Flüchtigen geben. Demnach entfernte sich der Unbekannte nach dem Einbruch zunächst zu Fuß in die Riesengasse und von dort per Fahrrad in Richtung Badergasse.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

· Männlich und ca. 180 cm groß

· Ca. 30 Jahre alt

· Trug eine blau- und rotfarbige Jacke oder einen Hoodie mit Kapuze

· Führte einen dunklen Müllsack mit sich

· Entfernte sich auf einem Mountainbike

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Flüchtigen. Zur Aufklärung der Tat wendet sich die Kripo nun auch an die Bevölkerung:

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise zu einem möglichen Täter geben können, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

stru/Polizeipräsidium Unterfranken