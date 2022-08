Nach Diebstahlserie in Marktheidenfeld: Polizei fasst LKW-Fahrer in Aschaffenburg

Intensive, überörtliche Fahndungsmaßnahmen führten bereits am Sonntagmorgen zum Erfolg. Der gesuchte Laster konnte gegen 7 Uhr auf der A3 im Bereich Aschaffenburg in Fahrtrichtung Süden festgestellt werden. Zusammen mit einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Hösbach konnten Kräfte der Polizeiinspektion Marktheidenfeld den Laster im hiesigen Bereich stoppen und den 56-jährigen Fahrer vorläufig festnehmen. Im Lastwagen befand sich nicht nur das vorher entwendete Diebesgut aus Altfeld, sondern auch weitere Fahrräder und Werkzeuge, die vermutlich aus weiteren Diebstählen entlang der Route des Fahrers stammen. Hierzu sind weitere Ermittlungen notwendig. Der weitgehend geständige Täter wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg und Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt.

>>>Lesen Sie hier die ursprüngliche Polizeimeldung

Meldung der Polizei Marktheidenfeld

Motocross-Maschine ohne Kennzeichen

Steinbach/Lohr. Am frühen Mittwochabend, 10.8., gegen 19 Uhr fuhr durch Steinbach eine orange-schwarze Motocross-Maschine ohne Kennzeichen. Markant war, dass die Kennzeichenhalterung abgebrochen war. Der männliche Fahrzeugführer fuhr dabei von Steinbach ausgehend die MSP K 11 entlang in Richtung Hofstetten. Hierbei versuchte der Cross-Fahrer, mit seiner vermutlich nicht zugelassenen und auch nicht versicherten Maschine höchstmögliche Geschwindigkeiten zu erreichen. Zudem zog er mehrere Wheelies und ließ die im Straßenverkehr erforderliche Sorgfalt völlig außer Acht. Er verhielt sich grob verkehrswidrig und rücksichtslos und befuhr teilweise auch den Radweg. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Cross-Fahrer verlief ohne Erfolg. Bei der Cross-Maschine handelt es sich vermutlich um eine KTM. Der Fahrzeugführer trug einen weißen Helm mit auffällig vielen bunten Elementen. Sollten Personen durch diese Cross-Maschine gefährdet oder belästigt worden sein, können diese sich bei der Polizeiinspektion Lohr melden.

Sachdienliche Hinweise können telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de, auch anonym, mitgeteilt werden.

Meldung der Polizei Lohr

Drogen beim Spaziergang dabei

Retzbach. Am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr bestreifte eine uniformierte Streifenbesatzung der Polizei aus Karlstadt den Radweg zwischen Retzbach und Thüngersheim. Als die Beamten durch zwei junge Männer wahrgenommen wurden, ließ ein 21-jähriger Mann eine Druckverschlusstüte fallen. Wie sich bei der Kontrolle der Männer herausstellte, befand sich eine geringe Menge Haschisch in der Plastiktüte. Bei der Personenkontrolle des zweiten, 20-jährigen Mannes, konnte eine geringe Menge Amphetamin im Socken aufgefunden werden. Das Rauschgift wurde sichergestellt und gegen die beiden Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Zellingen. Am Freitag, 12.8., gegen 12 Uhr befuhr ein 36-jähriger Radfahrer mit seinem Mountainbike die Sonnenstraße in Zellingen in Richtung Thomas-Glock-Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 65-jähriger Autofahrer die Straße am Ziegelsand. Als der Autofahrer in die Sonnenstraße einfuhr, übersah er den von rechts kommenden Fahrradfahrer und es kam im Kreuzungsbereich zum Verkehrsunfall. Der Radfahrer stürzte in Folge dessen von seinem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen den Autofahrer wird nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung im Rahmen eines Verkehrsunfalls ermittelt.

Diebstahl aus Wohnhaus

Karlstadt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch einen unbekannten Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Mainkaistraße in Karlstadt eingedrungen. Das Wohnhaus war zum Tatzeitpunkt unverschlossen, der Hauseingangsschlüssel steckte in der Eingangstür. Als der Hauseigentümer am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr aufstand, bemerkte er, dass eine Vielzahl an Gegenständen aus dem Wohnhaus entwendet wurde. Insgesamt wurden Bargeld und Eigentum im vierstelligen Wert gestohlen. Die Polizeiinspektion Karlstadt ermittelt gegen unbekannt.

Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Rufnummer 09353/97410 entgegen.

Verkehrsunfall beim Wendeversuch

Retzbach. Am Sonntag gegen 9.20 Uhr befuhr ein 72-jähriger Wohnmobilfahrer die K MSP 7 von Retzbach in Richtung Retzstadt. Als der Mann sein Wohnmobil am Ortsausgang in Höhe des Parkplatzes zum Retz wenden wollte, übersah er hierbei einen 74-jähringen Autofahrer, der seinerseits die Kreisstraße von Retzstadt kommend in Richtung Retzbach befuhr. In Folge dessen kam es auf der Fahrbahn zum Verkehrsunfall. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden. Der Unfall wurde durch die Polizeiinspektion Karlstadt aufgenommen. Den Wohnmobilfahrer erwartet nun ein Bußgeld.

Fahrraddiebstahlsserie in Karlstadt

Karlstadt. Am frühen Sonntagmorgen kam es an verschiedenen Örtlichkeiten in Karlstadt zu Fahrraddiebstählen. Hierbei wurden hochwertige Herrenfahrräder mit Elektroantrieben entwendet. Insgesamt zwei E-Bikes wurden am Schnellertor in Karlstadt gestohlen und ein weiteres Herrenrad wurde am Bahnhofsparkplatz zum Helfenstein entwendet. Alle Fahrräder waren durch Radschlösser oder Kettenschlösser besonders gegen Diebstähle gesichert. Insgesamt entstand den Geschädigten ein Beuteschaden von circa 6000 Euro. Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen gegen unbekannt aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei unter der Rufnummer 09353/97410 entgegen.

Stark alkoholisiert Motorroller geführt

Zellingen. Am Sonntag gegen 18.30 Uhr konnte in der Würzburger Straße in Zellingen ein Rollerfahrer kontrolliert werden. im Rahmen der Verkehrskontrolle des 57-jährigen Rollerfahrers konnte durch die Polizei starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung des Mannes von mehr als 1,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher unverzüglich unterbunden. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Verkehrsteilnehmer wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Alkoholisiert am Steuer

Thüngen. Am Sonntagabend gegen 23 Uhr führte die Polizeiinspektion Karlstadt eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße von Thüngen durch. Bei dem 44-jährigen VW-Fahrer konnte hier deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab hier eine Alkoholisierung von 0,54 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher unverzüglich durch die Polizeibeamten unterbunden und der Autofahrer musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Dem Mann erwartet nun ein Bußgeld.

