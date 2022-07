Nach Brandstiftung in Schneppenbach: Wie es mit dem Jugendlichen weiter geht

Sachschaden in sechsstelliger Höhe ist bei einem Brand in Schöllkrippen-Schneppenbach entstanden.

Laut Staatsanwaltschaftssprecher Marco Schmitt ist grundsätzlich eine Jugendstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, bei schwerer Brandstiftung bis zu zehn Jahren, möglich. Ein eventueller Prozess ist bei Jugendstrafsachen stets nicht-öffentlich. Im Falle einer Verurteilung gehe Schmitt zufolge ein Geständnis zu Gunsten des Angeklagten, eventuelle frühere Taten und die Höhe des Schadens zu Lasten.

Zur Festnahme teilt Schmitt mit, dass der Jugendliche bereits vor dem Brand am Sonntag im Fokus der Ermittler war. Er wurde am Tatort gefasst. Polizeisprecher Philipp Hümmer zufolge hat die Spurensicherung vor Ort Hinweise auf den Jugendlichen entdeckt. Daraufhin nahmen Polizisten ihn fest. Da die Ermittlungen andauern, sei auch die Frage, wie der Brand im Keller am Sonntagabend genau gelegt wurde, noch nicht geklärt, so Schmitt.

Aus Feuerwehr ausschließen

Falls sich der Verdacht gegen den jungen Mann bestätigt, werde die Feuerwehr ihn ausschließen, kündigt Kreisbrandrat Frank Wissel an: »Solche Leute haben nichts bei uns verloren.«

Gerade bei der Feuerwehr müsse man sich aufeinander verlassen können. Dass einer der ihren für die Brände verantwortlich sein soll, belaste die Truppe, sagt Wissel. Mit den Führungskräften der betreffenden Wehr habe er bereits am Sonntagabend gesprochen. Wenn die Nachricht gesackt ist, soll es mit der gesamten Wehr einen Austausch geben.

Glück war laut Wissel, dass bei dem Kellerbrand sowie bei dem Scheunenbrand am Freitagabend, 8. Juli, viele Feuerwehrleute verfügbar gewesen seien. Hätte es zu deren Arbeitszeit gebrannt, wäre dem nicht so gewesen. Aber Wissel geht nicht davon aus, dass der Täter dies beim Legen der Brände bedachte.

Reihe von Bränden - Feuerwehrmann aus der Region als mutmaßlicher Serientäter festgenommen

Mehr zum Thema in unserem Dossier.