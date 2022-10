Nach Böllerwürfen in Hanau: Trio identifiziert

So wurde in enger Zusammenarbeit mit der Hanauer Stadtpolizei die städtische Videoschutzanlage, die seit dem 4. Juli 2018 in Betrieb ist, ausgewertet. Dies führte im Ergebnis zur Identifizierung von drei männlichen Personen im Alter von 15, 16 und 31 Jahren. In den Abendstunden des 9. Oktober 2022 gingen zahlreiche Anrufe bei der Polizei ein, in denen von Böller werfenden Jugendlichen im Bereich des Freiheitsplatzes, der Fahrstraße und des Markplatzes berichtet wurde. Durch mehrere Steifen der Hanauer Polizeiwache vom Freiheitsplatz und der Stadtpolizei wurden daraufhin am Abend und auch den darauffolgenden Tagen gezielte Personenkontrollen in diesem Bereich durchgeführt. Letztlich führte die Auswertung der Videoschutzanlage zur Identifizierung der mutmaßlichen Böllerwerfer. Auch wenn durch die installierten Kameras nicht alle Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu verhindern sind, so führen deren Aufzeichnungen doch in vielen Fällen zu repressiven Erfolgen. Auf die aus Hanau stammenden und die mithilfe der Videoschutzanlage Identifizierten kommt nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.





Körperverletzung : Polizei sucht bestimmten Zeugen

Hanau. Nach einem Vorfall am Montagabend in der Nußallee ermittelt die Polizei wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Beleidigung und sucht in diesem Zusammenhang einen ganz bestimmten Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein junger Mann aus Hanau gegen 21 Uhr mit seinem Hund in der Nußalle e unterwegs. Hierbei soll er von vier Personen zunächst angesprochen und beleidigt worden sein. Als er nicht reagierte, sollen ihn die Unbekannten angegriffen sowie offenbar mit einem Reizstoffsprühgerät besprüht haben. Daraufhin rannte er weg und einer Streife der Wachpolizei entgegen. Anschließend wurde er in einem Krankenhaus behandelt. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnten drei Personen im Alter von 17, 18 und 19 Jahren aufgrund der Personenbeschreibung angetroffen werden. Eine weitere dunkel gekleidete Person soll in Richtung Katharina-Belgica-Straß e unterwegs. Hierbei soll er von vier Personen zunächst angesprochen und beleidigt worden sein. Als er nicht reagierte, sollen ihn die Unbekannten angegriffen sowie offenbar mit einem Reizstoffsprühgerät besprüht haben. Daraufhin rannte er weg und einer Streife der Wachpolizei entgegen. Anschließend wurde er in einem Krankenhaus behandelt. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnten drei Personen im Alter von 17, 18 und 19 Jahren aufgrund der Personenbeschreibung angetroffen werden. Eine weitere dunkel gekleidete Person soll in Richtung e geflüchtet sein. Die drei Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Nach ersten Angaben soll hinter dem Quartett eine weitere Person, die als wichtiger Zeuge in Betracht kommt, gelaufen sein. Dieser blieb auch zunächst vor Ort, entfernte sich aber anschließend.

Da die Personalien nicht bekannt sind, bittet die Polizei nun diesen sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.