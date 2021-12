Nach Autounfall in Osterburken Zeugen gesucht

Gegen 13.30 fuhr das silberne Fahrzeug auf der B 292 in Richtung Autobahn A 81. Auf Höhe der Abzweigung Marienhöhe bremste der Fahrer seinen VW und bog nach rechts in einen Feldweg ab, ohne dies mit Blinken anzukündigen. Dies führte zu einer starken Bremsung eines 24-jährigen Daimlerfahrers, der dahinter fuhr. Ein hinter diesem Daimler fahrender 84-jähriger Lenker eines Ford erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Daimler auf. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Wer Hinweise zu dem bisher unbekannten silbernen VW geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Walldürn. Sachschaden in Höhe von über 1.500 Euro musste am Dienstag die Besitzerin eines Opels an ihrem Fahrzeug feststellen. Die Frau parkte ihr Auto gegen 16.20 Uhr in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 14. Als sie cirka 25 Minuten später zurück zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie Beschädigungen am Fahrzeugheck und Kratzspuren an der Stoßstange im rechten Bereich ihres Fahrzeugs fest.

Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Mosbach. In der Nacht von Montag auf Dienstag verursachte ein Unbekannter einen Sachschaden. Die Besitzerin eines VW Golf parkte ihr Fahrzeug am Montagabend gegen 20 Uhr im Lohrtalweg. Als sie am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie Beschädigungen am linken vorderen Bereich ihres Fahrzeugs fest. Der Sachschaden beläuft sich auf cirka 1.500 Euro.

Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

Ampel mutwillig beschädigt

Buchen. Eine Fußgängerampel wurde vergangene Woche in Buchen Opfer von Vandalen. Die oder der bisher unbekannte Täter beschädigte im Zeitraum von letzem Donnerstag bis Montag beide Taster der Ampel am Fußgängerüberweg Schüttstraße auf Höhe der Fußgängerbrücke Parkplatz Abt-Bessel-Realschule. Der Schaden beträgt zirka 950 Euro.

Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, soll sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 melden.

Quelle: Polizei Heilbronn/ lady