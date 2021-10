Nach Auseinandersetzung in Würzburger Bar: 48-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Gegen seinen 33-jährigen Kontrahenten ermittelt nun die Kriminalpolizei Würzburg wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.

Wie bereits berichtet, war es kurz vor 2.30 Uhr vor einer Bar in der Theaterstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Die Würzburger Polizei nahm den 33-Jährigen vorläufig fest und leistete bei dem 48-Jährigen, der regungslos am Boden lag, sofort Erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte den Mann im weiteren Verlauf mit kritischem Gesundheitszustand in ein Krankenhaus.

Am Mittwochabend erreichte die Polizei die Nachricht, dass der 48-Jährige in der Klinik verstorben ist. Die Ermittlungen gegen den aus Delmenhorst stammenden 33-Jährigen werden deshalb wegen des Tatverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge fortgeführt.

Um die Tatabläufe genau rekonstruieren zu können, hofft die Kriminalpolizei Würzburg nach wie vor auch auf Hinweise von bislang noch unbekannten Zeugen. Wer die Auseinandersetzung in der Theaterstraße beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

mkl/Polizei Unterfranken