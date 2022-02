Nach Auffahrunfall: Autofahrer wirft Personalausweis in Wagen der Unfallgegnerin

Anstatt die Polizei zu verständigen, stieg der 42-jährige Unfallverursacher jedoch aus seinem Audi aus und warf seinen Personalausweis durch das geöffnete Fahrzeugfenster der Unfallgegnerin, berichtet die Polizei Aschaffenburg. Anschließend flüchtete er mit seinem Auto von der Unfallstelle. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte den flüchtigen Fahrer samt Auto anschließend an dessen Wohnanschrift antreffen. Zu diesem Zeitpunkt war der 42-Jährige mit einem Wert von etwa 1,5 Promille deutlich alkoholisiert. Ob der Fahrzeugführer bereits zum Unfallzeitpunkt betrunken war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 2.000 Euro. Verletzungen machte keiner der Beteiligten geltend.

Unfallflucht - Audi A4 in Aschaffenburg angefahren

In der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagnacht wurde in der Medicusstraße ein schwarzer Audi A4 durch einen unbekannten Unfallverursacher angefahren. Der geschädigte Fahrzeughalter musste einen Schleifschaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Die Höhe des Schadens wird mit etwa 2.000 Euro beziffert.

Polizei Aschaffenburg/kick