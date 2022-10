Nach Attacke durch Enkel: Seniorin aus Krombach stirbt

Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstagmorgen mit. Demnach erlag sie bereits am 9. Oktober im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Gegen den Enkel der Verstorbenen ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nun auf Grund des dringenden Tatverdachts des Mordes statt wie vor dem Tod der Frau wegen versuchten Mordes.

Die alte Dame war am Morgen des 12. Septembers so schwer verletzt vom Rettungsdienst aufgefunden worden, dass dieser die Polizei rief. Da sich rasch Hinweise auf ein versuchtes Tötungsdelikt ergaben, übernahm noch am Morgen die Kriminalpolizei Aschaffenburg zusammen mit der Leitenden Oberstaatsanwältin die weiteren Ermittlungen vor Ort. Noch am gleichen Tag nahm die Polizei Alzenau den im gleichen Haushalt lebenden Enkel in Krombach fest. Der Mann war zuvor noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen ihn wurde zunächst wegen versuchten Mordes ermittelt. Er wurde wegen seiner psychischen Auffälligkeit in einem Krankenhaus untergebracht. Über die Hintergründe der Tat machte die Polizei keine Angaben.

