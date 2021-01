Nach Ansturm auf Ausflugsziele: Verkehrschaos im Spessart - Polizei bereitet sich auf Einsätze vor 

Es kam überdies zu Beeinträchtigungen von Rettungseinsätzen und der Verkehrssicherheit. Auch zwingende Abstände wurden vielfach nicht eingehalten.

Die winterlichen Wetterverhältnisse in den nächsten Tagen lassen erwarten, dass Wanderer, Erholungssuchende und Wintersportler auch am kommenden Samstag und Sonntag die Höhenlagen des Spessarts, rund um den Engländer bei Heigenbrücken/Jakobsthal, die Geishöhe in Dammbach, aber auch den Hahnenkamm im Kahlgrund mit ihren Fahrzeugen verstärkt aufsuchen und zu einem großen Andrang führen werden.

Um die Ordnung sicherzustellen, werden die zuständigen Polizeiinspektionen Aschaffenburg und Alzenau in Abstimmung mit dem Landratsamt einen Verkehrseinsatz vor Ort durchführen.

„Mit Blick auf das auch bei uns im Landkreis leider nach wie vor hohe Infektionsgeschehen, bitten wir eindringlich, bis auf weiteres auf Tagesausflüge zu den typischerweise stark besuchten Ausflugszielen zu verzichten und stattdessen die eigene Heimatgemeinde zu erkunden. So finden sich hervorragende Wanderwege in jeder unserer schönen Landkreisgemeinden. Schauen Sie hierfür gerne auf www.kreiskarte-ab.de“, so Landrat Dr. Alexander Legler.

„Verstöße, auch gegen Corona-Schutzmaßnahmen, werden angemessen geahndet und behindernd abgestellte Fahrzeuge gegebenenfalls abgeschleppt werden. Die Bevölkerung muss lageangepasst auch mit Straßensperrungen rechnen“, erläutert Polizeidirektor Frank Eckhardt.