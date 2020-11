Mysteriöse silberfarbene Limousine in Wertheim

Auf der völlig geraden Straße kam der Fahrer des silbernen Wagens so weit nach links, dass er einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Fiat Punto streifte und diesen erheblich beschädigte. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern fuhr der Unfallverursacher weiter. Sein Fahrzeug müsste auf der linken Seite erhebliche Beschädigungen aufweisen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342/91890, in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Heilbronn für Main-Tauber