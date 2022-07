Nach einem Diebstahl aus einem Opferstock am zurückliegenden Sonntag konnte ein Tatverdächtiger am Montag wiedererkannt und festgenommen werden. Bei dem Mann konnten Bargeld und das mutmaßliche Tatwerkzeug sichergestellt werden.

Am Montag, gegen 16:45 Uhr, verständigte ein 29-Jähriger die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken und teilte mit, dass sich in einer Kirche in der Schloßgasse soeben der Täter eines Diebstahls aus einem Opferstock vom Vortag befindet. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei begab sich umgehend vor Ort und konnte den 25-jährigen rumänischen Staatsangehörigen vorläufig festnehmen.

Bei der Durchsuchung des Mannes konnten rund 1.200 Euro Bargeld und das mutmaßliche Tatwerkzeug sichergestellt werden. Der Mann, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde zunächst zur Dienststelle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen.

Diebstahl von Baustelle - Wer kann Hinweise geben?

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Montag auf Dienstag haben sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle verschafft und Werkzeug für mehrere hundert Euro entwendet. Die Polizei Aschaffenburg sucht Zeugen.

Zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 07:20 Uhr, haben Unbekannte einen Bauzaun überstiegen und sind dadurch auf das Gelände einer Baustelle am Reinhard-Heareus-Ring gelangt. Die Täter entwendeten Werkzeuge im Wert von 600 Euro und flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter zwei Pkws beschädigt. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Zwischen Montag, 20:30 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, begab sich ein Unbekannter auf das Gelände einer Firma in der Niedernberger Straße 8. Auf dem dortigen Parkplatz hat der Täter zwei dort geparkte Pkw - einen Opel und eine VW - mutwillig beschädigt und einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen der Polizei Unterfranken