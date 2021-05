Mutter vermisst: Suche in Alzenau endet glücklich

Die 78-jährige Frau, die trotz ihren höheren Alters immer noch gut zu Fuß täglich Spaziergänge unternimmt, hatte gegen 10 Uhr das Haus verlassen und sei immer noch nicht zurück, was sehr ungewöhnlich wäre. Weiterhin wäre die Mutter herzkrank und hatte gestern Bluthochdruck. Eine Absuche der üblichen Sparzierrouten durch die Familie verlief negativ. Die Vermisstenmeldung wurde sofort mit hoher Priorität eingestuft und bei der sternförmig um die Wohnadresse angelegten Nahbereichsfahndung konnte die Spaziergängerin gegen 14.30 Uhr angetroffen und wohlbehütet ihrer Tochter übergeben werden. Die Naturliebhaberin konnte die ganze Aufregung gar nicht verstehen, da sie doch nur ihren Spaziergang ausgedehnt hätte. An der Fahndung waren insgesamt fünf Streifen der Polizei Alzenau eingesetzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schöllkrippen. Am Freitag, in der Zeit von 17.15 bis 21.30 Uhr, parkte eine Mitarbeiterin der ortsansässigen Pizzeria ihren grauen VW Touran in der Waagstraße 17. Als sie nach der Arbeit zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie im Bereich der Fahrertüre einen frischen Unfallschaden fest. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt und die Polizei ist zur Aufklärung der Unfallflucht auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss

Mömbris. Nach einem Wohnungsumzug einer Freundin kam es zwischen einem Pärchen am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr zu einem heftigen Streit und die Polizei wurde zur Hilfe gerufen. Der 39-jährige Mann stieg noch vor Eintreffen der Polizei in seinen Opel Corsa und ließ seine 40-jährige Lebensgefährtin zurück. Bei Aufnahme des Sachverhaltes stellte sich heraus, dass der Corsafahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin hätte er am Abend einiges an Alkohol konsumiert. Die für seine Wohnadresse in Rodgau zuständige Polizeidienststelle in Heusenstamm wurde um Unterstützung gebeten und konnte die Person an seiner Wohnanschrift antreffen. Hier kam es zu einem Widerstand gegen die hessischen Vollstreckungsbeamten und der alkoholisierte Mann musste im Anschluss zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis kommt auf die Person auch noch eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohol zu.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Karlstein. In der Hörsteiner Straße in Dettingen wurde ein schwarzer 1er BMW zur Verkehrskontrolle angehalten. Der 21-jährige Pkw-Fahrer räumte ein Marihuanakonsum am Vorabend ein. Weiterhin wurden bei der Person zahlreiche Ausfallerscheinungen festgestellt, die auf den Betäubungsmittelkonsum zurückzuführen waren. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme bei der PI Alzenau durchgeführt. Der junge Mann muss sich nun wegen einer Trunkenheit in Verkehr - infolge anderer berauschender Mittel verantworten.

Aufkommen im Zusammenhang mit Corona

Trotz einiger Mitteilungen im Rahmen des Maifeiertages kam es erfreulicherweise zu keinen zu beanstandenden Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

mkl/Polizei Alzenau