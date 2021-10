Mutter und Tochter versuchen Kleidung in Miltenberg zu stehlen

Die Frauen betraten gegen 10.00 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße. Während die Tochter in der Umkleide die Preisetiketten an den Textilien verschwinden ließ und ihre Beute unter ihre eigenen Klamotten steckte, stand die Mutter Schmiere. Beide verließen schließlich das Geschäft ohne zu bezahlen. Einer Verkäuferin fielen die zurückgelassenen Etiketten und Kleiderbügel in der Umkleide auf und konnte die beiden Diebinnen noch vor dem Geschäft antreffen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Gegen die in Miltenberg wohnenden Frauen wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt

Ein bisher unbekannter Täter hatte es auf den Bargeldinhalt von zwei Opferstöcken in Pfarrkirche abgesehen. Der Dieb entwendete eine Geldkassette komplett, an der zweiten entfernte er die Tür der Kassette und entnahm das Bargeld. Die Tatzeit lässt sich von Sonntag, 08.30 Uhr, bis Montag, 09.00 Uhr, eingrenzen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 75 Euro, der Beuteschaden ist nicht bekannt.

Auffahrunfall - widersprüchliche Angaben: Bürgstadt

Am Montag gegen 11.40 Uhr kam es in der Erfstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW- und Ford-Fahrer. Bei dem Auffahrunfall konnte aufgrund der Angaben der Beteiligten nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob der VW-Fahrer beim Rückwärtsfahren den Unfall verursacht hatte oder ob der Ford-Fahrer auf den stehenden VW aufgefahren war. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Am Sonntag, in der Zeit von 16.30 bis 20.00 Uhr, touchierte in der Hauptstraße ein fahrradfahrendes Kind / Jugendlicher einen geparkten Citroen und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Laut Zeugen soll im Beisein des Kindes / Jugendlichen auch der Vater gewesen sein.

Starke Rauchentwicklung ruft Einsatzkräfte auf den Plan: Weilbach

Am Montag, kurz vor 16.00 Uhr, wurde eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einem Anwesen in der Weckbacher Straße, mitgeteilt. Vor Ort stellten die mit starken Kräften herbeigerufenen Floriansjünger aus Weilbach und Weckbach fest, dass zwei Männer in einer Metalltonne verbotener Weise Abfälle verbrannt hatten. Die Feuerwehren mussten nicht mehr eingreifen, jedoch erwartet die beiden Verursacher im Alter von 46 und 31 Jahren eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Auto zerkratzt: Weilbach

Auf dem Parkplatz des Sportplatzes wurde am Sonntag, in der Zeit von 13.45 Uhr und 17.00 Uhr, ein VW zerkratzt. Der bisher unbekannte Täter benutzte offensichtlich einen stumpfen Gegenstand, um die komplette rechte Seite zu zerkratzen. Der Vandale hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.5000 Euro.