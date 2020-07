Mutter und Tochter stürzen von Vespa bei Wasserlos

Am Sonntag gegen 13:20 Uhr fuhr eine 48 Jährige mit ihrer 12-jährigen Tochter verbotswidrig mit ihrer Vespa einen landwirtschaftlichen Weg von Hörstein nach Wasserlos. In der Verlängerung der Zehntmauerstraße verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve den Halt und stürzte. Die 48 Jährige wurde hierbei schwer, ihre Tochter leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Kleinkraftrad wurde bei dem Sturz verkratzt. Die PI Alzenau hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Unfallflucht am Kahler Bahnhof

Kahl. Zwischen Samstag um 11 Uhr und Sonntag um 13 Uhr wurde in der Bahnhofstraße der linke Außenspielegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen VW Caddy abgefahren. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die PI Alzenau hat daher die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

xere/Polizei Alzenau