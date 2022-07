»Munition« aus der Tauber bei Wertheim gefischt

Eigene Internetrecherchen der Beiden ergaben, dass es sich um eine Flammstrahlbombe handeln könnte. Aufgrund dessen alarmierten diese die Polizei, welche mit den Entschärfern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes anrückten. Der 51 Zentimeter große, metallene Gegenstand konnte von den Fachkräften gefahrenlos geborgen werden. Laut deren vorläufiger Prognose dürfte es sich bei dem Gegenstand um kein Kampfmittel handeln.

Weikersheim : Hoher Schaden und eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

20.000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte waren die Folge eines Unfalls am Freitagabend in Weikersheim. Der 80-jährige Fahrer eines Opels befuhr gegen 20 Uhr gemeinsam mit seiner Ehefrau die Landesstraße 2251. Auf Höhe der Einmündung nach Elpersheim scherte der 80-Jährige nach links aus, um in einem Zug nach rechts in die Einmündung einbiegen zu können. Die nachfolgende 22-jährige Fahrerin eines VWs ging vermutlich davon aus, dass dieser nach links abbiegen wolle und fuhr rechts am Opel vorbei. Als der 80-Jährige schließlich nach rechts fuhr, trafen die PKWs aufeinander. Die Beifahrerin im Opel wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

