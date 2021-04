Muldenkipper verliert Ladung auf A3 bei Weibersbrunn

Zur Absicherung der Einsatzstelle musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei war mit Spezialausrüstung und diversen Unterstützungsfahrzeugen vor Ort, um die Fahrbahn zu reinigen. Ebenfalls beteiligten sich die Feuerwehren Altfeld und Esselbach mit insgesamt 23 Einsatzkräften an den Aufräumarbeiten.

Letztlich konnte die Ursache für den Ladungsverlust nicht geklärt werden, da sowohl ein technischer Mangel als auch fehlende Ladungssicherung nicht feststellbar waren.

Transporter überladen, Fahrer mit Ausfallerscheinungen

Hösbach, Landkreis Aschaffenburg. Am Dienstag Vormittag wurde der Fahrer eines Kleintransporters einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Wiegung wurde festgestellt, dass das zulässige Gesamtgewicht um fast 30% überschritten worden war. Des Weiteren stand der Kraftfahrer deutlich erkennbar unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten, was anhand einer Blutuntersuchung verifiziert werden soll. Die Weiterfahrt wurde an dieser Stelle unterbunden.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach