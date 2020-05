Muldenkipper überschlägt sich im Steinfelder Steinbruch - Fahrer schwer verletzt

Am Montag kam gegen 10.15 Uhr in dem zwischen Steinfeld und Rohrbach gelegenen Steinbruch ein Muldenkipper von einem Verbindungsweg ab und rutschte ca. 10 Meter über einen Abhang in die Tiefe. Dabei überschlug sich der Muldenkipper und der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 62-jährige Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Weißer Opel in Karlstadt angefahren - verursacher flüchtet

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Samstag bis Montagabend, 23. bis 25. Mai, wurde an einem in Karlstadt auf dem Parkplatz an der Gemündener Straße unter der Brücke zur Eußenheimer Straße geparkten weißen Opel Insignia die linke Fahrzeugseite durch ein anderes, dort vermutlich rangierendes Fahrzeug, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe vonetwa 2000 Euro zu kümmern.

Einbruch in Gambacher Jagdhütte

Gambach, Lkr. Main-Spessart. Ein Unbekannter versuchte im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag, 21. bis 24. Mai, in eine Jagdhütte, welche sich am Waldrand in der Verlängerung der Wernfelder Straße nordöstlich von Gambach befindet, einzubrechen. Der Täter konnte nicht in die Jagdhütte gelangen, richtete aber einen Schaden in Höhe vonrund 200 Euro an.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Verursacher der Unfallflucht in Karlstadt und dem Einbruchsversuch in Gambach unter Tel.: 09353/97410.

Auffahrunfall in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag gegen 8.50 Uhr an der Einmündung der Oberen Torstraße in die Würzburger Straße. Eine 33-jährige Autofahrerin hatte dort zu spät bemerkt, dass der vor ihr fahrende Wagen verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3200 Euro.

