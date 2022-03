Münster: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ersten Ermittlungen zur Folge befuhr ein weißer Lkw die Sandstraße in 64839 Münster in aufsteigende Richtung. Auf Höhe der Sandstraße Hausnummer 33 fuhr der Lkw mutmaßlich an einem rechts am Fahrbahnrand abgestellten weißen Kleinwagen vorbei und streifte diesen am linken Außenspiegel. Danach entfernte sich der Fahrer ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Der Sachschaden des Kleinwagen befindet sich im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen die Hinweise zur Unfallflucht geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Dieburg unter 06071/ 9656-0 zu melden.