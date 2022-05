Münster: Netherland-Besitzerin erwischt Diebe beim Kat-Klau

Aufgrund lärmender Werkzeuggeräusche wachte eine Anwohnerin gegen 3.30 Uhr auf und sah wie sich mehrere Männer an dem Wagen des Herstellers "Netherlands" zu schaffen machten. Als sie diese ansprach, flüchteten die beiden Männer zunächst fußläufig in Richtung Iglauer Straße. Dort stiegen sie in einen schwarzen Wagen ein und flüchteten mit ihrer Beute im Anschluss unerkannt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.