Mülltonnenbrand in Klingenberg

Diese war vermutlich durch entsorgte Aschenreste in Brand geraten. Durch die Hitze- und Rauchentwicklung wurde an dem betroffenen Wohnhaus eine Fensterscheibe beschädigt und die Hauswand verrußt. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg a.Main, Tel: 06022/629-0

Drogenfahrt durch Mönchberg

Mönchberg. Einen unter Drogeneinfluß stehenden Jugendlichen haben Beamte der PI Obernburg am Dienstag Abend gegen 18.00 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Einer Streife war der junge Mann innerorts aufgefallen, als er mit seinem Motorroller Am Senger unterwegs war.

Bei der allgemeinen Überprüfung des Eschauers zeigte dieser drogentypische Ausfallerscheinungen. Die eingesetzten Beamten ordneten hierauf eine Blutentnahme an.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg