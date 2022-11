Mülltonnen-Unterstand in Kreuzwertheim brennt

Ein Unterstand für Mülltonnen hatte Feuer gefangen und die Holzbalken des Unterstandes brannten sowie die Mülltonnen ab. Die Feuerwehr Kreuzwertheim war mit 10 Einsatzkräften vor Ort. Weitere Gebäude kamen nicht zu Schaden. Vermutlich geriet eine Mülltonne aufgrund heißer Asche oder einer Zigarette in Brand.

Hausfassade in Erlenbach beschädigt - Verursacher gesucht

Erlenbach, Lkr Main-Spessart In der Zeit zwischen Samstag, 13:00 Uhr und Montag, 13:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer die Fassade eines Hauses im Obertor und richtete einen Schaden in Höhe von etwa 3000 € an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Unfallflucht in Bergrothenfels aufgeklärt

Rothenfels-Bergrothenfels, Lkr Main-Spessart Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Unfallflucht aufgeklärt werden. Am Montag, gegen 10:00 Uhr, wurde beobachtet, wie die Fahrerin eines Lkws rückwärts von der Bergrothenfelser Straße in die Straße „An der Steige“ fuhr, um zu wenden. Hierbei blieb sie mit der linken Heckseite an der dortigen Sandsteinmauer der Brücke, am Brückengeländer und an einem Verkehrszeichen hängen und beschädigte diese. Anschließend fuhr sie in Richtung Rothenfels weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 210 € zu kümmern. Da der Zeuge sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs notierte und die Polizei informierte, konnte diese die Verursacherin ermitteln.

Vorfahrt nicht beachtet - Unfall in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld-Oberwittbach, Lkr Main-Spessart Zu einer Berührung zweier Fahrzeuge kam es am Montag, kurz vor 11:00 Uhr, auf der Staatsstraße 2315. Der 58-jährige Fahrer eines Lkw fuhr von Marktheidenfeld kommend in Richtung Kreuzwertheim und hielt in einer Parkbucht am Fahrbahnrand Höhe Oberwittbach an. Als er wieder in den fließenden Verkehr einfuhr, übersah er eine 22-jährige Autofahrerin, welche mit ihrem Pkw von Kreuzwertheim kommend in Richtung Marktheidenfeld unterwegs war. Sie wich noch nach links aus, konnte aber eine Berührung der Fahrzeuge nicht verhindern. Der Lkw-Fahrer wich ebenfalls, als er das Auto bemerkte, nach rechts aus und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Es wurde niemand verletzt und der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 350 €. Am Lkw entstand kein Schaden.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Polizei stoppt angetrunkenen Fahrer in Lohr

Lohr a. Main: Am Montagabend gegen 18 Uhr wurde ein 58-jähriger Autofahrer in Lohr a. Main von der Polizeistreife im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Jahnstraße angehalten und kontrolliert. Da bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,96 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung wurde die Weiterfahrt unterbunden und Anzeige erstattet.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr