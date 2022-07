Mülltonne brennt in Aschaffeburg-Leider - Zeugen gesucht

Der Brand im Hof eines Mehrfamilienhauses beschädigte drei weitere Mülltonnen. Bewohner und eine Polizeistreife löschen den Brand mit einem Gartenschlauch. Die Feuerwehr war alarmiert, musste jedoch nicht mehr helfen. Es wurde niemand verletzt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt wegen Brandstiftung. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Täter geben können.

Telefon 06021/857-0 für Hinweis an die Polizei.

Fahrradfahrer prallt auf Holzstoß und wird verletzt

Heimbuchenthal. Mit einem funktionsuntüchtigen Fahrrad war Dienstagnacht, gegen 22.30 Uhr, ein 27-Jähriger im Buchrain in Heimbuchenthal unterwegs und hat sich beim Zusammenprall mit einem Holzstoß verletzt. Wie die polizei meldet, hatte der Mann auf einer Bergabfahrt die Kontrolle über sein Rad verloren. Er war ohne Helm unterwegs und zog sich Verletzungen an Kopf, Schuler und Rücken zu. Der rettungsdienst brachte den 27-Jährigen in ein Krankenhaus.

Passat-Fahrer fährt Golf auf - 44-Jährige verletzt

Haibach. Eine 44-jährige Golf-Fahrerin ist am Dienstag gegen 10 Uhr bei einem Unfall vor der Kreuzung Jahnstraße/Würzburger Straße in Haibach verletzt worden. Wie die Polizei meldet, musste die VW-Fahrerin vor der Kreuzung anhalten. Kurz vor dem Kreuzungsbereich musste sie verkehrsbedingt bremsen. Ein 64-jähriger Passat-Fahrer prallte auf den Golf. Bei dem Zusammenstoß lösten die Airbags aus. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

dc/Polizei Aschaffenburg