Lohr: Müllsäcke auf dem Spielplatz entsorgt

Es wurden insgesamt vier Müllsäcke gefüllt mit diversem Restmüll aufgefunden.

Fahrzeug beschädigt

Lohr. Am Samstagmorgen ereignete sich in der Bgm.-Dr.-Nebel-Straße auf einem Parkplatz eines Baumarktes eine Verkehrsunfallflucht. Der Anzeigenerstatter parkte sein Fahrzeug auf dem dortigen Parkplatz. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er einen Schaden an seinem weißen Citroen fest. Auf der rechten Seite im Bereich der hinteren Tür war eine Delle zu erkennen. Der Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Bei dem Verursacher-Fahrzeug könnte es sich um einen grauen Opel handeln. Vermutlich wurde der Schaden beim Öffnen der Türe verursacht.