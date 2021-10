Mülleimer und Altkleidercontainer angezündet: Polizei nimmt Verdächtigen in Hanau fest

Zunächst stand gegen 11.40 Uhr ein Mülleimer am Freiheitsplatz lichterloh in Flammen, ehe eine gute viertel Stunde später ein Feuer in einem Altkleidercontainer in der Sternstraße 23 gemeldet wurde. Im Nachgang des Brandes am Freiheitsplatz konnten die Ordnungshüter aufgrund von Bildern der Videoüberwachungsanlage schnell den mutmaßlichen Übeltäter ausmachen, einen 48-jährigen Mann aus Hanau. Diese Tat räumte der Grimmstädter bereits ein. Es wird nun geprüft, ob er auch für den Brand in der Sternstraße verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an, auch was die Höhe des entstandenen Schadens anbelangt. In beiden Fällen bittet die Polizei zudem um Hinweise von Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I melden können.

mci / Quelle: Polizei Südosthessen