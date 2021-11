Chevrolet-Fahrerin fährt gegen Mauer in Mömbis

Mömbris-Dörnsteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntag gegen 20.15 Uhr fuhr eine 23-jährige Chevrolet-Fahrerin von der Spinne kommend in Richtung Dörnsteinbach. Am Ortsbeginn kam sie auf das nasse Gras, geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Die junge Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau