Müll und Bauschutt vorm Wertstoffhof abgestellt: Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz?

Die Polizeiinspektion ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und nimmt Hinweise unter 09391/9841-0 entgegen.





Geparkten Wagen angefahren

Urspringen. Eine 61-jährige Urspringerin parkte ihren Firmenwagen am Donnerstagabend auf dem Parkplatz ihres Wohnanwesens in der Hauptstraße. Am nächsten Morgen bemerkte sie einen Kratzer am vorderen linken Kotflügel des geparkten Ford Transit, der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld (09391/9841-0).





Marktheidenfeld. Bereits am Dienstag meldete ein 55-jähriger Mann aus Hafenlohr seinen Geldbeutel als mutmaßlich in einem Einkaufsmarkt in der Innenstadt von Marktheidenfeld verloren. Der Geldbeutel konnte jedoch durch den Inhaber eines anderen Lebensmittelmarktes aufgefunden und dem Verlierer übergeben werden. Dieser stelle dann das Fehlen von 120 Euro Bargeld fest. Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt nun wegen Taschendiebstahls und nimmt Hinweise über entsprechende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Luitpoldstraße vom vergangenen Dienstag entgegen.





Schriftzug auf Parkplatz gesprüht

Marktheidenfel. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde offenbar mit Sprühfarbe ein Schriftzug auf das Pflaster im Eingangsbereich ein es Einkaufsmarktes in der Georg-Mayer-Straße gesprüht. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der bisher unbekannte Täter nimmt Bezug auf die Preispolitik des Discounters gegenüber seinen Zulieferern. Die Marktheidenfelder Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter 09391/9841-0.

Auffällige Person im Gewerbegebiet

Kreuzwertheim. Noch vor Öffnung eines Einkaufsmarktes in der Lengfurter Straße hatten zwei Angestellte Ärger mit einem Kunden. Dieser wollte bereits um 6.45 Uhr Zigaretten kaufen und mit weiteren Artikeln ohne zu bezahlen den Laden verlassen. Vom Marktleiter angesprochen wurde der Mann zusehends aggressiv und verstieß prompt gegen das frisch ausgesprochene Hausverbot. Da das Personal nun massiv, auch unter Nutzung eines von dem Mann mitgeführten Hammers, bedroht wurde, wurde die Polizei informiert. Trotz der Fahndung durch mehrere Streifenwagen konnte die Person nicht gefunden werden.

Beschrieben wird der Mann als etwa 1,80 m groß und ungepflegt in der Erscheinung. Der Mann sprach Deutsch mit Akzent und trug eine dunkle Kapuzenjacke und einen schwarzen Rucksack mit weiß/roten Streifen.

Im Rahmen des Einsatzes stellte sich außerdem heraus, dass in der Zeit zwischen dem Ladenschluss am Vorabend und der Öffnung am Samstagmorgen jemand versucht hatte, gewaltsam über ein Fenster auf der Rückseite eines dort befindlichen Drogeriemarktes einzudringen.

Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort des Täters, sowie weitere möglicherweise hilfreiche Beobachtungen nimmt die Polizei in Marktheidenfeld (09391/9841-0) entgegen.

Wildunfälle

Marktheidenfeld.Freitag und Samstag wurden der Polizeiinspektion Marktheidenfeld insgesamt vier Wildunfälle gemeldet. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden beläuft sich in Summe auf etwa 6.000 Euro.

Schlangenlinienfahrerin verletzt Polizeibeamten

Hafenlohr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei ein Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug zwischen Lohr und Hafenlohr mitgeteilt. Aus nicht bekannten Gründen stoppte die 48-jährige Fahrerin ihren Wagen in Hafenlohr und wurde dort von einem Zeugen angesprochen. Deutlicher Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache ließen auch bei den eintreffenden Polizeibeamten den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt aufkommen. Da die Frau aus Lohr es nicht schaffte eine brauchbare Atemalkoholprobe abzugeben, sollte sie zur Blutentnahme auf die Polizeidienststelle verbracht werden. Jedoch konnte auch die eingeschaltete Bodycam der Beamten die Steigerung der Aggressivität der Frau nicht bremsen, sie weigerte sich einen Mundschutz zu tragen, beleidigte die Beamten und spuckte und trat um sich. Ein 47-jähriger Polizeibeamter wurde leicht verletzt, blieb jedoch weiter dienstfähig. Nach schließlich erfolgter Blutentnahme durch einen Arzt konnte die Frau ihren Weg mit einem Taxi fortsetzen. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

mkl/Polizei Marktheidenfeld