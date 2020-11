Müll und Alkohol: Spaziergängerr meldet Jugendliche in Großheubach

Bei einer anschließenden Überprüfung durch eine Polizeistreife konnten die Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden. Jedoch hatten diese tatsächlich erhebliche Müllablagerungen in Form von Flaschen, Bechern, Plastiktüten und so weiter hinterlassen. Hinweise zu den Jugendlichen nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Laudenbach. Eine 24-jährige Frau parkte ihren schwarzen Audi A3 in dem Zeitraum des vergangenen Donnerstag , 18 Uhr, bis Freitag, 17 Uhr, in der Miltenberger Straße in Laudenbach. In dieser Zeit wurde offenbar durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer der linke Außenspiegel abgefahren und beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter 09371/945-0 entgegen.

mkl/Polizei Miltenberg