Müll im Wald bei Schneeberg verbrannt

Polizeiliche Unterstützung war zuerst nicht notwendig. Erst nach Beendigung der Löscharbeiten stellten die Feuerwehrleute fest, dass von einem bislang Unbekannten Restmüll, anderer Unrat sowie ein Motorblock in Brand gesetzt worden waren. Von dem Unbekannten fehlt bislang jede Spur. Zeugen der Tat gibt es ebenfalls bislang keine. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Drogen mitgeführt

Miltenberg. Am Samstag gegen 3 Uhr, wurde ein 19-jähriger BMW-Fahrer in der Mainstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da er sich sehr auffällig verhielt, wurde sein Fahrzeug von den Polizeibeamten näher in Augenschein genommen. Es konnten sowohl bei dem jungen Mann als auch im Fußraum des Fahrzeugs Drogen aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich um eine geringe Menge Haschisch und eine Marihuanadolde. Der junge Pkw-Fahrer wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Mit Fernglas und Benzinkanistern unterwegs

Bürgstadt. Am Freitag gegen 21.50 Uhr, wurde ein 40-jähriger VW-Fahrer mit seinem schwarzen Touran in der Kolpingstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Pkw war mit insgesamt drei Personen besetzt. Der Mann konnte sich lediglich mit einem abgelaufenen Reisepass ausweisen. Andere gültige Ausweisdokumente besaß er nicht. Er muss nun diesbezüglich mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Die Polizeibeamten haben im Rahmen der Kontrolle im Kofferraum des Pkw ein Fernglas und zwei kleine Benzinkanister aufgefunden.

Sollten das Fahrzeug oder die Personen in Bürgstadt oder Umgebung aufgefallen sein, bittet die Polizei um Mitteilung der Feststellungen.

Spirituosen gestohlen

Amorbach. Am Freitag gegen 19.15 Uhr wurden eine 48-jährige Frau und ein 49-jähriger Mann von einer Mitarbeiterin eines Verbrauchermarkts in der Krummwiese dabei beobachtet, wie sie zwei Flaschen Whiskey in ihren Einkaufswagen luden. Bei Erreichen des Kassenbereiches stellte die Mitarbeiterin fest, dass sich die Flaschen nicht mehr darin befanden. Nach Verlassen des Kassenbereichs sollte das Pärchen angesprochen werden. Die Ladendiebe flüchteten zuerst zu ihrem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw und dann in unbekannte Richtung. Auch eine Fahndung im Nahbereich blieb zuerst erfolglos. Nach intensiven Ermittlungen der eingesetzten Beamten konnten die Ladendiebe in einer Wohnung in Amorbach festgestellt werden. Das Diebesgut war noch unberührt und wurde dem Verbrauchermarkt wieder zurückgegeben. Das Pärchen wird nun wegen Diebstahls angezeigt.

Polizei Miltenberg/mm