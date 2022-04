Müdesheim: Unfall beim Überholen

Ein 68-jähriger Autofahrer scherte dort zum Überholen einer Fahrzeugkolonne aus und übersah dabei, dass sich bereits ein hinter ihm kommendes Auto zum Überholen neben seinem Fahrzeug befand. Es kam zu einer Berührung der beiden Pkw, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15000 Euro entstand.

Fahrrad entwendet

Retzbach. Am Mittwoch wurde am Bahnhof in Retzbach zwischen 07:00 Uhr und 16:10 Uhr ein dort abgestelltes Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein Mountainbike mit halbhoher Querstange der Marke Cube. Das gelbgraue Rad, welches mit einem Fahrradschloss am Fahrradständer angeschlossen war, hatte einen Wert von ca. 450.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

Karlstadt. Am Mittwoch wurde im Zeitraum von 08:10 Uhr bis 16:45 Uhr ein schwarzer VW Golf, der in den öffentlichen Tiefgaragen an der Ringstr. in Karlstadt geparkt war, durch ein anderes Fahrzeug am linken hinteren Kotflügel beschädigt. An dem Golf entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Auffahrunfall

Karlstadt. Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch gegen 13:15 Uhr auf der Bundesstraße 26 zwischen Stetten und Karlstadt. Ein 77-jähriger Autofahrer musste dort verkehrsbedingt hinter einem Fahrzeug, mit dem Mäharbeiten ausgeführt wurden, abbremsen. Die ihm nachfolgende 68-jährige Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das bremsende Auto auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000.- Euro.

mkl/Polizei Karlstadt