Mudau: Wespe verursacht Unfall

Der Mann fuhr gegen 18 Uhr auf seinem Quad von Mudau in Richtung Mudau-Schloßau, als er von dem Insekt gestochen wurde. Vermutlich weil der Mann allergisch auf den Stich reagierte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Das Quad rutschte eine Böschung hinunter, kippte um und begrub den Fahrer teilweise unter sich. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro.

Sattelzug an Leitplanke entlanggeschrammt - Zeugen gesucht

Walldürn. Vermutlich weil der Fahrer eines weißen Lasters am Samstagmittag auf der B47 nicht weit genug rechts gefahren ist, kam es bei Walldürn zum Unfall. Kurz vor der bayrischen Landesgrenze zwischen Walldürn-Rippberg und Schneeberg bemerkte ein 62 Jahre alter Sattelzug-Fahrer einen Unbekannten, der teilweise auf der Spur des Lasters fuhr. Als der 62-Jährige versuchte auszuweichen, geriet der er mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Unfall, sondern fuhr einfach weiter. Die Schäden an Sattelzug und Leitplanken belaufen sich auf rund 5000 Euro. Zeugen, die den Unfall am Samstag gegen 12.30 Uhr beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Tür beschädigt - Zeugen gesucht

Buchen. Einen Schaden im vierstelligen Bereich verursachten Unbekannte vor einigen Tagen an einem ehemaligen Schuhgeschäft in Buchen. In der Nacht vom 4. auf den 5. August beschädigten die bislang unbekannten Personen die Eingangstüre des Geschäfts in der Pfarrgasse mit einem Pflasterstein und machten sich dann aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher haben, werden gebeten, diese an das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 weiterzugeben.

koc/ Polizeipräsidium Heilbronn