Mountainbiker stürzt in Oberschur, Pferd gerät in Panik und verletzt Frau - Radler flüchtet

Bereits am Donnerstag gegen 11 Uhr ging eine 28-jährige Dame mit ihrem Pferd in der Nähe des Hof Hauensteins spazieren, als sich ein Mountainbiker näherte. Der Fahrradfahrer stürzte, wodurch das Pferd der Geschädigten in Panik geriet. Es trat nach der jungen Dame und traf diese im Bauchbereich. Sie erlitt dadurch starke Prellungen. Der Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Dame zu kümmern. Sie erstattete daher Anzeige bei der Polizei in Alzenau.

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag in der Zeit von 08.15 Uhr bis 10.45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer die Laudenbacher Straße. Wahrscheinlich beim Parken stieß er mit seinem Pkw an einen geparkten, grauen Pkw Hyundai. Hierbei wurden der Kotflügel und die Fahrertüre beschädigt. Der Unfallschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Laut Schadensbild könnte sich bei dem Verursacher um ein weißes Fahrzeug handeln. Dieser flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau