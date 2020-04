Mountainbiker in Alzenau gestürzt

Am Sonntagnachmittag stürzte ein 54-jähriger aus Hanau mit seinem Mountainbike auf einem Feldweg aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt. Er wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Papierkorb verbrannt

Geiselbach / Obmersbach - Den Aschenbecherinhalt entsorgte ein 79-jähriger am Sonntagabend in seinem Mülleimer. Kurze Zeit später bemerkte er, dass dieser brannte. Kurzerhand warf er den Eimer aus dem Fenster in den Hof. Die Feuerwehr löschte den Papiereimer ab - dieser war jedoch nicht mehr zu retten. Verletzt wurde niemand. Als Sachschaden ist lediglich der Papierkorb zu verzeichnen.

Polizeiinspektion Alzenau