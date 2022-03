Ein grau-rotes Mountainbike der Marke „Felt" im Wert von ca. 2000,00 Euro wurde in der Zeit von Dienstagnacht bis Sonntagnacht aus einem Abstellplatz in der Lohrer Straße entwendet. Das Fahrrad war mit einem Zahlenschloss gesichert. Die Polizei bittet hierbei um Hinweise unter Tel. 09352/87410 oder per Email.