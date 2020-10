Mountainbike in Kreuzwertheim gestohlen

Das Fahrrad stand in der geöffneten Garage eines Anwesens. Es handelt sich um ein 26“-Rad mit 24 Gängen, Scheibenbremsen, ohne Beleuchtung und Schutzbleche im Wert von etwa 500 Euro. Am Rahmen befinden sich rechtsseitig ein Kratzer sowie der Schriftzug „sky“ in der Farbe Lila. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand an einer Antikleuchte in der Obertorstraße. In der Woche vom 01. bis 07.10.2020 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer die Laterne und entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.