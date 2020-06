Mountainbike im Bereich der Aschaffenburer Suicardusstraße geklaut

Als er gegen Mitternacht wieder zur Abstellörtlichkeit zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrrad entwendet wurde. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mainaschaff. Am Freitag, 19 Uhr, stellte eine 23-Jährige ihren Wagen auf einem Parkplatz in der Mainparkstraße ab. Als sie am Samstag, gegen 9 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen im Bereich der Fahrzeugtüren auf der linken Seite fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ca. auf 1500 Euro.

Geparkten Pkw beschädigt

Mainaschaff. Am Freitag, gegen 18.15 Uhr, stelle eine 37-Jährige ihren Wagen im Bereich der Gartenstraße ab. Als sie am Samstag, gegen 9.30 Uhr, wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Beifahrerseite vom vorderen bis zum hinteren Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand verkratzt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Polizei Aschaffenburg/mkl