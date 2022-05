Mountainbike-Fahrer stürzt auf Trail am Alzenauer Hahnenkamm

Der junge Mann fuhr um 15.30 Uhr auf dem Burgentrail bergabwärts. In einer erdigen Linkskurve stürzte er ohne Fremdbeteiligung und kam auf der linken Schulter zum Liegen. Ein Begleiter verständigte über den Notruf den Rettungsdienst. Der Verletzte musste von der Bergwacht mit einem Allradfahrzeuge geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen kugelte sich der junge Mann, der einen Helm trug, bei dem Sturz die Schulter aus. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht.

Kahl. Am Sonntagabend kam es auf der Aschaffenburger Straße, Höhe Wasserturm, zu einer Unfallflucht. Eine 20-jährige Opel-Fahrerin fuhr um 18.15 Uhr in Richtung Karlstein. Auf Höhe des Wasserturms kam ihr in einer Kurve ein Pkw entgegen. Dieser kam offenbar zu weit nach links, so dass er den Opel auf der linken Seite streifte. Der Fahrer des unbekannten Pkws, bei dem es sich um eine weißen Van gehandelt haben soll, fuhr allerdings weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.