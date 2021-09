Der junge Mann kam gegen 17.15 Uhr auf dem Speichenbachtrail aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Dabei zog er sich nach ersten Erkenntnissen trotz seines Helms mittelschwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er durch Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Bergwacht geborgen und mit einem Hubschrauber in ein Krankhaus nach Frankfurt geflogen.





Alzenau-Michelbach. Am Mittwoch zwischen 16.00 und 17.30 Uhr wurde in Michelbach ein Mitsubishi von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Pkw war am Wanderheim in Michelbach in der Straße Zum Sandfeld abgestellt. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden an der linken hinteren Seite (1.000 Euro).





Gegen Straßenlampe gefahren

Alzenau-Hörstein. Am Mittwoch um kurz nach 16 Uhr beschädigte ein 45-jähriger Sattelzug-Fahrer beim Rangieren im Industriegebiet Alzenau Süd eine Straßenlampe. Fazit: jeweils 1.000 Euro Schaden an Lampe und Sattelzug.





Marihuana sichergestellt

Kahl. Am Mittwoch gegen 16 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 24-jährigen Mann auf dem Bahnhof in Kahl. Dabei kamen ein Joint sowie 5 Gramm Marihuana zum Vorschien, die sichergestellt wurden. Der junge Mann wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.