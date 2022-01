Mountain-E-Bike am Lohrer Bahnhof gestohlen

Der Besitzer hatte sein schwarz-rotes E-Mountainbike am Samstag um 08.00 Uhr am Bahnhof in Lohr am Main abgestellt. Er sicherte es mit einem Fahrradschloss an dem dortigen Stahlgeländer vor der Bahnunterführung. Als der Inhaber um 19.30 Uhr wieder mit dem Zug am Bahnhof ankam, war sein Fahrrad weg. Der Wert des Fahrrades wird auf ca. 1200 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die PI Lohr am Main, gerne auch per Mail, pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de, entgegen.