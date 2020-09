Mountaibike-Fahrer prallt gegen Autoauto

Entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung war ein Mountainbikefahrer am Dienstagnachmittag bergab auf der Schützenstraße in Wertheim unterwegs. Als ein 74-Jähriger mit seinem PKW bergauf fuhr und von der Wilhelm-Langguth-Straße in die Schützenstraße einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Fahrradfahrer. Der 18-Jährige prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Autos und verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis