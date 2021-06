Motorradfahrer stürzt schwer bei Arnstein und muss in Krankenhaus geflogen werden

Der Mann war gegen 19 Uhr auf der Staatsstr. 2277 zwischen Arnstein und Schwebenried unterwegs, auf Höhe der Einmündung in die B 26a, stürzte er beim Abbremsen mit seinem Motorrad auf die Fahrbahn. Das Krad schlitterte weiter und brachte einen vor ihm fahrenden 19-jährigen Motorradfahrer, welcher dort abbiegen wollte, ebenfalls zu Fall. Der 19-jährige Mann wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen durch einen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Radfahrer streift Pkw

Retzbach. Auf dem Flurbereinigungsweg zwischen Retzbach und Thüngersheim, welcher parallel zur Bundesstraße 27 verläuft, kam es Dienstag gegen 14:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Tandem, mit dem zwei 80-jährige Männer unterwegs waren, und einem ihnen entgegenkommenden Pkw. Der ebenfalls 80-jährige Fahrer des Pkw hatte auf dem Weg angehalten, als ihm das Tandem entgegenkam. Beim Vorbeifahren an dem Pkw verloren die Radfahrer aber das Gleichgewicht und kippten mit ihrem Rad gegen das Auto. Durch den Unfall wurden die beiden Radfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Zusammenstoß zweier Radfahrer

Halsheim. Zum Zusammenstoß zweier sich auf einem Radweg zwischen Halsheim und Müdesheim entgegenkommender Radfahrer, kam es am Dienstag gegen 16:35 Uhr. Bei dem Unfall erlitt ein 72-jähriger Radfahrer eine Gehirnerschütterung und Prellungen, weshalb er mit einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Der zweite Unfallbeteiligte, ein 25-jähriger Mann, wurde leicht verletzt. An den Rädern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Unfallflucht

Stadelhofen. Am Dienstag kam es gegen 16 Uhr in der Sickingerstraße in Stadelhofen zu einer Berührung der linken Außenspiegel zweier sich dort entgegenkommender Fahrzeuge. Bei einem VW Bus des THW wurde dabei der Außenspiegel beschädigt. Der unfallbeteiligte Fahrer eines weißen Kleintransporters fuhr weiter ohne anzuhalten oder sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Karlstadt. Ein 18-jähriger Autofahrer musste am Dienstag feststellen, dass an seinem zwischen 7 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz an der Gemündener Straße auf Höhe des Finanzamtes, abgestellten Pkw ein Streifschaden am rechten Außenspiegel entstanden war. An dem weißen Opel Corsa entstand dabei ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise den Unfallflüchtigen unter Tel.: 09353/97410.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Karlstadt