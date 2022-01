Motorsäge in Wenschdorf entwendet

Ein Unbekannter nutzte in dem Zeitraum vom 21.12.21 bis 08.01.22 diesen Umstand und entwendete die hochwertige Motorsäge im Wert von ca. 800 Euro.

Kleinheubach. Vandalen zerstörten in der Friedenstraße, im Zeitraum von Freitag, 07.01.22 bis Sonntag 09.01.22, die Scheibe eines Schaukastens. Der Sachschaden wird mit ca. 100 Euro angegeben.

Bürgstadt. Ein bisher Unbekannter legte am Samstag, in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und Sonntag, 09:50 Uhr, sechs schwarze Schrauben vor den linken Vorderreifen eines geparkten VW. Diese bohrten sich beim Anfahren des Fahrzeuges in den Reifen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise zur Aufklärung der Straftaten nimmt die Polizei Miltenberg jederzeit entgegen.