Motorsäge aus Klingenberger Gartenhaus gestohlen - Vom Täter fehlt jede Spur

Der Unbekannte brach laut Polizei zwischen Donnerstag, 20.45 Uhr und Freitag, 14 Uhr ein und stahl ein benzinbetriebenes Stromaggregat sowie eine Benzinmotorsäge. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Vom Täter fehlt jede Spur. Wer im Zusammenhang mit dem Einbruch etwas Verdächtiges, insbesondere auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein geparkter Skoda Octavia ist in Wörth in der Düsseldorfer Straße auf Höhe der Hausnummer 3 von einem anderem Auto beschädigt worden. Der Polizei zufolge ist der Unbekannte zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 13 Uhr gegen den geparkten Wagen gefahren. Hiernach suchte der Verursache das Weite. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Obernburg in Verbindung zu setzen.