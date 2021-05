Motorroller in Marktheidenfeld gestohlen

Durch Zeugenbefragungen in der Nachbarschaft wurde bekannt, dass drei Jugendliche gesehen wurden, wie sie am Montagabend nach 18.00 Uhr einen Roller in Richtung Sudetenstraße schoben. Anschließend wurde dieser kurzgeschlossen und fremdgestartet. Durch Bauhofmitarbeiter der Stadt Marktheidenfeld wurde am Dienstagvormittag die unterhalb des Minigolfplatzes abgelegte Aprilia entdeckt. Bis dorthin wurde das Zweirad offensichtlich gefahren, bevor es die Unbekannten neben einem Baum in die hohe Wiese geschmissen und mit Ästen abgedeckt hatten.

Nach der polizeilichen Spurensicherung vor Ort wurde der Eigentümer zwecks Abholung über den Fundort informiert. Bis der von ihm Beauftragte das Gefährt am späten Dienstagnachmittag abholen wollte, war dieses erneut verschwunden. Kurze Zeit darauf fanden Kinder den Roller am Mainufer zur Hälfte im Wasser liegend. Diesmal musste er von den Freiwilligen Feuerwehren aus Marktheidenfeld und Hafenlohr geborgen werden. Es stellte sich heraus, dass der Roller erneut fremdgestartet und mehrere hundert Meter weit gefahren worden war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden an dem Roller wird mit 900 € angegeben. Wer in diesem Zusammenhang weitere sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0, melden.

Einbruchsversuch in Fahrradkeller

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Dienstagmorgen in den Fahrradkeller einer Schule in der Oberländerstraße einzubrechen. Mit unbekanntem Werkzeug wurde versucht, die doppelflügelige Holzeingangstür zum Fahrradkeller aufzuhebeln. Dies gelang aber nicht, sodass nichts entwendet wurde, aber es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld