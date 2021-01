Motorroller in Arnstein gestohlen

An dem Fahrzeug war ein Kennzeichen mit der Ortskennung KG- angebracht.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

Unfallflucht in Zellingen - Auto rammt Gartenzaun

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Ein 24-jähriger Mann rutschte zwischen 9 Uhr und 9.50 Uhr am Sonntag auf der schneebedeckten Fahrbahn der Würzburger Str. in Zellingen mit seinem Auto in den Gartenzaun eines Anwohners. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von ca. 2000.- Euro, welcher an dem Zaun entstanden war, zu kümmern. Während der Unfallaufnahme durch die später verständigte Polizei meldete sich ein Zeuge des Unfalles, durch dessen Angaben der Unfallverursacher schnell ermittelt werden konnte.

Verkehrszeichen in Stetten umgefahren

Stetten, Lkr. Main-Spessart. Auf der schneebedeckten Straße zwischen Heßlar und Stetten kam am Sonntag gegen 08:30 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und fuhr dabei ein Verkehrszeichen um. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe ca. 1100.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt