Motorroller brennt lichterloh im Aschaffenburger Stadtteil Schweinheim

+19 weitere Bilder Rollerbrand in Aschaffenburg-Schweinheim

Gegen 11 Uhr wurde die Aschaffenburger Feuerwehr zu einem Brand in der Ebersbacher Straße alarmiert. Aus bisher ungeklärten Gründen war hier eine Motorroller in Brand geraten, welcher in der Nähe einer Hauswand stand. Dichter, schwarzer Rauch war für die Einsatzkräfte von Weitem sichtbar. Das Feuer hatte bereits die Fassade des Wohnhauses sowie Rollläden und Fenster in Mitleidenschaft gezogen und drohte in den Dachbereich überzugreifen. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Vom Motorroller blieben nur noch verkohlte Reste übrig. Die Hauswand wurde ersten Erkenntnissen zufolge stark beschädigt. Die Feuerwehr Aschaffenburg war mit Kräften der Ständigen Wache im Einsatz. Weitere alarmierte Feuerwehrkräfte brachen die Fahrt zum Einsatzort ab, da keine weitere Unterstützung notwendig war. Nach den Löscharbeiten musste das Gebäude belüftet werden. Der Dachbereich wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um auszuschließen, dass sich hier Glutnester gebildet haben. Als Brandursache wird ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen. Der Schaden summiert sich auf weit über 10.000 Euro.



Ralf Hettler