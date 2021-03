Motorräder kollidieren bei Laufach: Zwei Schwerverletzte

Gegen 18 Uhr fuhr eine 17-jährige Krad-Fahrerin mit ihrer Kleinkraftrad KTM auf der Bundesstraße in Richtung Laufach. Zeitgleich war ein 21-jähriger Motorrad-Fahrer mit seiner Yamaha in Richtung der Kreuzung Siebenwege unterwegs. In einer Rechtskurve kam die junge Frau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorrad. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide schwere Verletzungen. Während die 17-jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, musste der 21-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die Feuerwehr Laufach sicherte die Unfallstelle, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr.

mkl/Ralf Hettler