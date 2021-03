Motorradunfall in Obernburg-Eisenbach - 33-Jähriger schwer verletzt

Zur Unfallzeit wollte eine Obernburgerin mit ihrem Pkw VW die B 426, von der Lauterhofstraße kommend Richtung Eisenbach überqueren. Aufgrund vorfahrtsberechtigtem Verkehr ließ die junge Fahrerin zunächst einen von links kommenden Pkw passieren, um dann in die Kreuzung einzufahren.

Hierbei übersah sie allerdings den Kradfahrer, der hinter dem Pkw ebenfalls in Richtung Mömlingen unterwegs war. Der Kradfahrer prallte fast ungebremst in die linke Fahrzeugseite des VW Polo und kam nach der Kollision ca. 20 Meter weiter auf der Fahrbahn schwer verletzt zum Liegen. Der verletzte Obernburger wurde in eine Klinik gebracht.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Verletzten war die B 426 in beide Richtungen für ca. 20 Minuten gesperrt, ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle gelandet.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und dürften nur noch Schrottwert haben. Sie wurden von einem Abschleppdient geborgen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

40 Gramm Marihuana sichergestellt

Elsenfeld. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamte der PI Obernburg einen amtsbekannten jungen Mann mit ca. 40 Gramm Marihuana angetroffen.

Der Elsenfelder war als Beifahrer in einem Pkw erkannt worden, worauf die Beamten das Fahrzeug überprüften. Bereits beim Ansprechen des Fahrers bemerkten die Beamten starken Marihuanageruch. Bei der Überprüfung des Beifahrers fanden sie eine Dose unter der Bekleidung, in der das Marihuana versteckt war. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0