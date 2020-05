Motorradunfall in Neuhütten: 53-Jähriger verletzt

Am Sonntag, 17.05.2020, gegen 15.15 Uhr, fuhr eine Gruppe von drei Motorradfahren aus dem hessischen Frankfurt durch den Spessart. Auf der Gefällstrecke vom Bischborner Hof nach Neuhütten verbremste sich der vorderste der Gruppe in einer scharfen Linkskurve und stürzte bei geringer Geschwindigkeit. Der 53-jährige Mann kam mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Lohr. Bei dem Unfall brach er sich die Schulter. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro. Als unfallursächlich wird mangelnde Fahrpraxis angenommen.

Auto übersehen

Neustadt a.Main Am Sonntag, 17.05.2020, gg. 17.00 Uhr, fuhr eine 50jährige Frau mit ihrem Geländewagen aus einem Feldweg aus. Sie übersah dabei das Auto eines 20jährigen Mannes des zur gleichen Zeit von Erlach in Richtung Pflochsbach fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zu streifenden Anstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge wurden jeweils im Frontbereich beschädigt. Am Geländewagen wird der Schaden auf ca. 10000 Euro und beim Pkw auf ca. 5000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Schmiererei

Lohr Von einem Unbekannten wurden vermutlich im Zeitraum vom Samstag, 16.05.2020 bis Sonntag, 17.05.2020, 12.00 Uhr, einige Schilder und eine Schautafel in der Wöhrde beschmiert. Es wurde mit schwarzer Sprühfarbe ein unerklärbarer Schriftzug aufgesprüht. Ein ähnlicher Schriftzug ist bereits einige Tage zuvor an einer Garage in der Eichenstraße aufgetaucht. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel. 09352/87410.

