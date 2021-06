Motorradunfall bei Amorbach - 32-Jähriger schwer verletzt

Laut Polizei kam der 32-Jährige Motorradfahrer zur medizinischen Behandlung mit schwereren Verletzungen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Zur Verkehrsregelung wurde die FFW Amorbach eingesetzt. Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden von der PI Miltenberg aufgenommen.

Tankbetrug in Collenberg

Am Freitag, gegen 08.00 Uhr, kam es in Collenberg in der Hauptstraße, an der dortigen Tankstelle, zu einem Tankbetrug. Der Fahrer eines dunklen Geländewagens fuhr nach dem Betanken seines Fahrzeugs in Richtung Dorfprozelten davon, ohne seine Rechnung in Höhe von knapp 100,00 Euro zu begleichen.