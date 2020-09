Motorradtasche fängt auf A3 bei Mainaschaff Feuer

Ein 27-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 20:30 Uhr mit seinem Motorrad die A3 in Richtung Frankfurt entlang. Etwa auf Höhe von Mainaschaff bemerkte er, dass die hinter seinem Sitz angebrachten Außentaschen brannten. Der Mann hielt sein Motorrad daraufhin am Pannenstreifen an und löste die Taschen vom Motorrad ab. Anschließend dämmte der das Feuer ein, wodurch er weitere Schäden an seinem Motorrad verhindern konnte. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand letztlich ab. Vermutlich erhitzten sich die Taschen durch die am Auspuff entstandene Wärme und fingen schließlich Feuer. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde die A3 kurzzeitig gesperrt.

Industriealkohol läuft in Schöllkrippen aus - Wasserwirtschaftsamt vor Ort

Ein 21-Jähriger verlud am Mittwoch in einem Betrieb in der Industriestraße in Schöllkrippen einen Flüssigkeitsbehälter, einen sogenannten IBC, der mit etwa 1000 Liter Industriealkohol befüllt war. Während des Verladens bemerkte der Mann, dass Flüssigkeit aus dem Behälter austrat. Er versuchte daraufhin sofort das weitere Austreten zu verhindern und ein Abfließen in einen angrenzenden Kanal zu verhindern. Dennoch gelangten nach aktuellem Kenntnisstand 200 Liter der Flüssigkeit durch diesen Kanal in einen nahe gelegenen Flutgraben und färbten das dortige Wasser milchig weiß. Die herbei gerufene Feuerwehr errichtete daraufhin eine Sperre des Wasserlaufs und verhinderte dadurch den Abfluss in die Kahl. Zudem wurde eine Fachfirma mit der Säuberung des Flutgrabens beauftragt. Vertreter der Wasserschutzpolizei, sowie des zuständigen Wasserwirtschaftsamts waren vor Ort und entnahmen Stoffproben. Ob negative Folgen für Flora und Fauna entstanden sind, wird nun geprüft. Das Auslaufen des Industriealkohols aus dem IBC ist nach aktuellem Stand auf eine zurückliegende mechanische Beanspruchung des Gefäßes zurückzuführen, welche letztendlich zum Bruch des Kunststoffes führte.

stru/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach